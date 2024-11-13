Milli ara ne zaman bitecek? 13 Kasım Süper Lig maç programı

13 Kasım 2024 09:20 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 09:23

Trendyol Süper Lig, 1. Lig'de şampiyonluk yarışı yakından takip ediliyor. 13 Kasım bu akşamın maç programı araştırıldı. Milli ara sebebiyle bugün maç oynanmayacak.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de yarış sürüyor.

13 Kasım akşamı hangi maçlar var merak edilirken liglerde milli ara da başladı.

SÜPER LİG BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

11 Kasım'da başlayan milli ara sebebiyle bu akşam liglerde maç oynanmayacak. TFF tarafından dün yapılan açıklamaya göre Milli Takım kadrosunda değişiklik yaşandı. Açıklama şöyle:

"UEFA Uluslar Ligi’ndeki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri’de Galler’i ağırlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya’nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi"

MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI

16 Kasım 2024 20.00

Türkiye - Galler

19 Kasım 2024 22.45

Karadağ - Türkiye