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Milli atıcı Yusuf Dikeç'in TIME Dergisi'ne kapak olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
15 Ağustos 2024 11:16 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 11:57
Milli atıcı Yusuf Dikeç&#039;in TIME Dergisi&#039;ne kapak olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Yusuf Dikeç atış tarzı ile bütün dünya çapında trend haline geldi. Gümüş madalya kazanan milli atıcının TIME dergisine kapak olduğu iddia edildi.

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları 11 Ağustos tarihinde sona erdi.

Olimpiyatlarda milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran milli atıcılardan Yusuf Dikeç atış tarzı ile bütün dünyada trend haline geldi.

Milli atıcı Yusuf Dikeç'in TIME Dergisi'ne kapak olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor - 1. Resim

Hakkında milyonlarca paylaşım yapılan Yusuf Dikeç yerli ve yabancı basınların haberlerine konu edildi.

Ayrıca milli atıcı Yusuf Dikeç'in TIME dergisine de kapak olduğu iddia edildi.

Milli atıcı Yusuf Dikeç'in TIME Dergisi'ne kapak olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor - 2. Resim

YUSUF DİKEÇ TIME DERGİSİNE KAPAK OLDU MU?

Yusuf Dikeç'in TIME dergisine kapak olduğu iddiasına konu olan görsel sosyal medyada hızla yayıldı.

Görselde milli atıcının TIME dergisinin 9 Ağustos 2024 tarihli sayısına kapak olduğu iddia ediliyor.

Derginin internet sitesinde yayımlanan sayılarda böyle bir kapağa rastlanmıyor.

Son sayısının ise 5 Ağustos 2024 tarihinde yayınlandığı ve kapağında ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilerek yerini Kamala Harris'e bırakmasını simgeleyen bir görsel yer alıyor.

Milli atıcı Yusuf Dikeç'in TIME Dergisi'ne kapak olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor - 3. Resim

Yusuf Dikeç'in TIME dergisine kapak olması yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Görselin sosyal medyada bir kullanıcı tarafından üretildiği tahmin ediliyor.

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Kaynak: TGRT HABER

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