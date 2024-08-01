Milli atlet Meryem Bekmez 2024 Paris Olimpiyatları’na veda etti

01 Ağustos 2024 14:08 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 14:10

Trocadero Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte milli atlet Meryem Bekmez, 20 kilometre yürüyüş yarışında 1 saat 38 dakika 6 saniyelik derece alarak 40.sırada olimpiyatlara veda etti.

MERYEM BEKMEZ KİMDİR?

31 Temmuz 2000 yılında Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde dünyaya gelen Meryem Bekmez, 2016 Avrupa Şampiyonası’nda 22:50.22'lik 5000 metre pist yürüyüşü derecesiyle 12 yıllık Türkiye rekorunu kırdı.

Aynı yıl yapılan salon yarışlarında 14:13.67 ile 3000 m derece alan Bekmez, salon rekorunun da sahibi oldu.

Türkiye Şampiyonası’nda 5000 metre salon rekorunu kıran Meryem Bekmezci, 2017 Şubat ayında Yeliz Ay’ın kırılamayan rekorunu ikinci kez kırmış oldu.

2018 20 Yaş Altı Şampiyonası’nda gümüş madalya almaya hak kazanan milli yürüyüşçü, aynı yıl yapılan Avrupa Şampiyonası’nda 20 kilometre mücadelesini 11.sırada tamamlayarak Türk atletizm tarihindeki en iyi yürüyüş derecesine sahip oldu.

2019 yılında İspanya'nın ev sahipliği yaptığı IAAF Challenge yarışlarından Gran Premio Cantones de La Coruna'da yeniden Türkiye rekoru kıran Bekmez, 2020 Olimpiyatları’na kota aldı.

MERYEM BEKMEZ NERELİ?

Milli yürüyüşçü Meryem Bekmez, aslen Diyarbakırlı’dır.