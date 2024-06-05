Milli Eğitim Akademilerine KPSS puanı ile girilecek

05 Haziran 2024 09:49 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 10:00

Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili açıklama

Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Öğretmen Meslek Kanunu Taslağı kapsamında kurulacak Milli Eğitim Akademisi'nin detayları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre öğretmenlik yapmak isteyenlerin üniversiteden sonra Milli Eğitim Akademisi'nden mezun olmaları gerekeceği belirtildi.

Öğretmen olmak isteyen adaylar tarafından Milli Eğitim Akademilerine nasıl girileceği ve detayları merak ediliyor.

Bakan Tekin akademiye girişlerde KPSS puanının esas alınacağını belirtti.

Ayrıca başarılı olan adayların sözleşmeli olarak atanacağını, 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçeceğini belirtti.

Konu ile ilgili Bakan Tekin'in tam açıklaması ise şöyle:

"Adaylar akademiye KPSS puanı ile alınacak. Akademide başarılı olursa sözleşmeli olarak atanacak 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçecek. Eğitimleri tecrübeli öğretmenler, üniversitelerde alanda uzmanlaşmış hocalar verecek"