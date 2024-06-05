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Milli Eğitim Akademilerine KPSS puanı ile girilecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
05 Haziran 2024 09:49 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 10:00
Milli Eğitim Akademilerine KPSS puanı ile girilecek

MEB tarafından hazırlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan Milli Eğitim Akademilerine nasıl girileceği adaylar tarafından merak ediliyor. Ayrıca eğitimlerin kaç yıl süreceği de araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Öğretmen Meslek Kanunu Taslağı kapsamında kurulacak Milli Eğitim Akademisi'nin detayları açıklandı. 

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre öğretmenlik yapmak isteyenlerin üniversiteden sonra Milli Eğitim Akademisi'nden mezun olmaları gerekeceği belirtildi.

Öğretmen olmak isteyen adaylar tarafından Milli Eğitim Akademilerine nasıl girileceği ve detayları merak ediliyor.

Bakan Tekin akademiye girişlerde KPSS puanının esas alınacağını belirtti.

Milli Eğitim Akademilerine KPSS puanı ile girilecek - 1. Resim

Ayrıca başarılı olan adayların sözleşmeli olarak atanacağını, 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçeceğini belirtti.

Konu ile ilgili Bakan Tekin'in tam açıklaması ise şöyle:

"Adaylar akademiye KPSS puanı ile alınacak. Akademide başarılı olursa sözleşmeli olarak atanacak 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçecek. Eğitimleri tecrübeli öğretmenler, üniversitelerde alanda uzmanlaşmış hocalar verecek"

Kaynak: TGRT HABER
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