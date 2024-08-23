Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilin kalkıp kalkmayacağı hakkında konuştu

23 Ağustos 2024 07:46 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 07:50

Okulların açılmasının erteleneceğine dair bir gündemlerinin bulunmadığını ifade eden Bakan Tekin, "Ara tatillerin kalkmasıyla ilgili bir şeyin gündemimizde olmadığını söylemiştik. Bir kez daha altını çizerek söyleyelim" açıklamasını yaptı.

2024-2025 ARA TATİL OLACAK MI? ARA TATİL KALKTI MI?

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir canlı yayın programında ara tatillerin devam edeceğini belirterek, “Ara tatiller, kasım ve nisanda oluyor. Ara tatillerin kalkmasıyla ilgili bir şeyin gündemimizde olmadığını söylemiştik. Bir kez daha altını çizerek söyleyelim.

Bakanlıkta izleme ve değerlendirme daire başkanlıkları var. Eğitim öğretim dairelerinin hepsinin izleme ve değerlendirme birimi var. Oralardan gelen raporlara bakıyoruz dedik. Şu an bunların kaldırılmasıyla ilgili bize ulaşmış bir konu yok.

Tatil sürecinde öğretmen arkadaşlarımızın uzaktan yürüttükleri seminer dönemi etkinliklerini daha önce açıklamıştım. Onları artık yüz yüze yapacağız. Öğretmen arkadaşlarımız okullarında bu süreç içerisinde eğitim öğretime hazırlıklarını devam ettirecekler ama öğrenciler açısından tatilin kalkması ya da benzeri bir şey bizim gündemimizde yok.” açıklamasında bulundu.

OKULLARIN AÇILMASI ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okulların açılma tarihinde herhangi bir değişikliğin gündemlerinde olmadığını ifade ederek okula yeni başlayanlar için oryantasyon sürecinin ardından 9 Eylül Pazartesi günü normal akademik anlamda eğitim-öğretim takviminin başlayacağını açıkladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

14 Haziran 2024 tarihinde karne sevinciyle kapanan okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim yılına devam edecek.

1.SINIFLARA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? UYUM HAFTASI TARİHLERİ

Okul öncesi eğitim ve 1.sınıfa başlayacak öğrencilerin okul ortamına alışabilmeleri için uygulanan uyum haftasının 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılması belirlendi.

2024-2025 ARA TATİL NE ZAMAN?

9 Eylül Pazartesi günü açılan okulların birinci dönem ara tatilinin 11-15 Kasım 2024 tarihinde yapılması düşünülüyor.

2025 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

2024-2025 öğretim döneminin yarıyıl tatilinin 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayarak 31 Ocak günü bitmesi bekleniyor.