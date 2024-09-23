Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 100 müfettiş yardımcısı alımı yapacak

23 Eylül 2024 11:00 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 11:02

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere 100 müfettiş yardımcısı alınacak. Başvuru şartları ve tarihleriyle ilgili ayrıntılar MEB’in internet sitesinde paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı​ müfettiş yardımcılığı sınavı öğretmenlik alanları ve öğretmenlik dışı alanlar olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek. 14 - 25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvurular, MEB internet sitesi üzerinden alınacak.

MEB MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV​ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 100 müfettiş yardımcısı alımı için, müfettiş yardımcılığı sınav başvuruları 14 - 25 Ekim tarihleri arasında, MEB internet sitesi üzerinden tamamlanacak.

MEB MÜFETTİŞ YARDIMCISI OLMA ŞARTLARI NELER?

MEB müfettiş yardımcılığı sınavına başvuru​ yapmak için adaylarda aranan şartlar şu şekildedir;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak;

Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile hâlen Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak,

Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından, en az 3 yıl Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapmış olmak,

Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve sonrasında dolanlar sınava başvurabileceklerdir).

MEB MÜFETTİŞ YARDIMCISI NE İŞ YAPAR?

MEB müfettiş yardımcıları, kurumun bütün işleyişini veya çalışanları denetleyen kişidir. Amirlerine bağlı olarak kurumlardaki işleyişi teftiş eder ve gerekirse soruşturma başlatır. Açtığı soruşturmaları takip eder ve belge toplamaya çalışır.