Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş yardımcılığı yazılı sınavları 23 Kasım'da yapılacak

24 Eylül 2024 12:00 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 12:03

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 100 müfettiş yardımcısı istihdamı için yazılı sınav tarihi belli oldu. Öğretmenlik alanından başvuran adaylara yazılı sınav 23 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde müfettiş yardımcısı alımına ilişkin duyuru yayımlandı. Personel alımı ilanına göre; Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı için öğretmenlik alanları ve öğretmenlik dışı alanlar (KPSS puanı ile) olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek.

MEB MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 100 müfettiş yardımcısı alımı için, müfettiş yardımcılığı sınav başvuruları 14-25 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak.

MEB MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN?

Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavına öğretmenlik alanından başvuran adaylar için 80 soru ve tek oturumundan oluşan yazılı sınav 23 Kasım Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak. Yazılı sınavdan başarı elde eden adaylar, 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında sözlü sınava girecek. Atanan adaylar 7 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.

Öğretmenlik dışı alandan başvuran adaylar için sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi 22 Kasım Cuma günü MEB internet sitesinde ilan edilecek.

MEB MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Bakanlık müfettiş yardımcılığı sınavı başvuruları 14-25 Ekim 2024 tarihleri arasında öğretmenlik alanından başvuranlar için MEBBİS, öğretmenlik dışı alanlardan başvuranlar için ise T.C Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (Kariyer Kapısı) üzerinden yapılacak.

MEB MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?

Öğretmenlik alanları için;

Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile hâlen Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak,

Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından, en az 3 yıl Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapmış olmak,

Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Öğretmenlik dışı alanlar için;

Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mühendislik, mühendislik-mimarlık ve teknoloji fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar,

35 yaşını doldurmamış olan ve duyuruda ilan edilen KPSS puan türlerinden 75 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre alınacak kadro sayısının iki katı aday arasında bulunmak şartı aranıyor.