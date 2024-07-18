Milli Emlak Genel Müdürlüğüne atanan Veli Tunçez 1974 yılında doğdu

18 Temmuz 2024 10:18 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 10:45

18 Temmuz 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete atama kararlarına göre Tokat Valisi, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı, Milli Emlak Genel Müdürü, TOKİ Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında görev alan bazı Bakan Yardımcıları değişti.

Resmi Gazete kararlarının ardından vatandaşlar yeni Milli Emlak Genel Müdürü'nün kim olduğunu merak etmeye başladı.

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRÜ KİM?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre yeni Milli Emlak Genel Müdürü Veli Tunçez oldu.

VELİ TUNÇEZ KİMDİR?

Veli Tunçez 1974 yılında Konya'da dünyaya geldi.

İlk ve orta öğretimini burada tamamladıktan sonra Ankara Maliye Meslek Lisesinden 1992 yılında mezun oldu.

1998 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü tamamlayan Veli Tunçez 2008 yılında ise Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansını aldı.

Devlet memurluğuna ise Maliye Bakanlığı'nda 1992 yılında başlayan Veli Tuncez'in sırasıyla aldığı görevler ise şöyle:

Memur 1992-1999

Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı 1999-1999

Milli Emlak Kontrolörü 1999-2005

Muğla Defterdarı 2005-2008

Mersin Defterdarı 2008-2013

Antalya Defterdarı 2013-2016

Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı 2016-2024

VELİ TUNÇEZ EVLİ Mİ?

Veli Tunçez evli ve iki çocuk babasıdır.

VELİ TUNÇEZ ASLAN NERELİDİR?

Veli Tunçez aslen Konyalıdır.