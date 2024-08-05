Milli güreşçi Muhammed Hamza Bakır 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil ediyor

05 Ağustos 2024 14:01 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 14:02

Milli güreşçi Muhammed Hamza Bakır ile Buse Çavuşoğlu Tosun Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 33.Yaz Olimpiyatları’nda arka arkaya yapılan son 16 tur ve çeyrek final müsabakasını kazanırsa bu akşam yarı final maçına çıkacak.

MUHAMMED HAMZA BAKIR KİMDİR?

20 Ocak 2001 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Muhammed Hamza Bakır, üniversite hayatına İstanbul Aydın Üniversitesi’nde başladı.

ASKİ Spor Kulübü üyesi ve Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi, 2021 Dünya Gençler Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

2023 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası’na çeyrek finalden başlayan Muhammed Hamza Bakır, yarı finalde Ukraynalı rakibine 7-3 mağlup olmasının ardından repesajdan gelen Azerbaycanlı rakibini 4-0 yenerek bronz madalya almaya hak kazandı.

MUHAMMED HAMZA BAKIR KAÇ KİLO?

Grekoromen stilde mücadele eden milli güreşçi Muhammed Hamza Bakır, 130 kilodur.