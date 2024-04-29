Milli halterci Muhammed Furkan Özbek’in hayatı ve kariyeri

29 Nisan 2024 16:42 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 16:42

73 kilo olan milli halterci Özbek, 2024 Paris Kota Elemeleri’nde koparmada 152, silkmede 189 kilo kaldırarak 2024 Paris Olimpiyatları’na kota aldı.

MUHAMMED FURKAN ÖZBEK KİMDİR?

04.01.2001 yılında Yozgat’ta doğan milli halterci, 23 yaşında 1.63 boyunda ve 67 kilodur. Ankara ASKİ Spor Kulübü sporcusu olan Özbek’in koçluğunu Raif Özel ve Gökhan Kuşçuoğlu üstlendi.

Üniversite eğitimini Ankara Gazi Üniversitesi’nde aldı.

MUHAMMED FURKAN ÖZBEK KARİYERİ

İtalya’da 2018 yılında gerçekleşen Avrupa Gençler Halter Şampiyonası 69 kilo mücadelesinde altın madalya sahibi oldu.

2021 Dünya Gençler Halter Şampiyonası’na Özbekistan ev sahipliği yaptı. Bu şampiyonada 2 altın madalya ve 1 gümüş madalya almaya hak kazandı. Bu başarısıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları’na biletini hazırlamış oldu. Aynı zamanda başarısı ona dünya şampiyonluğunu getirdi.

Yine 2021 yılında yapılan Avrupa Halter Şampiyonası’nda koparma 145 kilo kaldırarak bronz, silkmede 178 ve toplamada 323 kilo kaldırarak altın madalyayı almaya hak kazandı.

2022 Avrupa Halter Şampiyonası’nda 2 altın ve 1 bronz madalya elde eden Özbek, bu başarısıyla Avrupa şampiyonu oldu.

Cezayir’in ev sahipliği yaptığı 19.Akdeniz Oyunları’nda koparmada 145, silkmede 184 kilo kaldırarak gümüş madalyaya ulaştı.

Toplamda 341 kilo derece yapan Özbek, 2024 Paris Olimpiyatları’na kota aldı.