Milli jimnastikçi Ayberk Koşak’ın hayatı ve kariyeri

29 Nisan 2024 12:53 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 13:57

Artistik jimnastikçi Emre Dodanlı’nın hayatı ve kariyeri

Artistik jimnastikçi Emre Dodanlı’nın hayatı ve kariyeri

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Türkiye’ye jimnastikte ilk olimpiyat madalyası getirmiş olan Ferhat Arıcan şimdi 2024 Paris Olimpiyatları’nda! Ferhat Arıcan’ın hayatı

Türkiye’ye jimnastikte ilk olimpiyat madalyası getirmiş olan Ferhat Arıcan şimdi 2024 Paris Olimpiyatları’nda! Ferhat Arıcan’ın hayatı

Ayberk Koşak, Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Emre Dodanlı isimlerinin bulunduğu Artistik Milli Erkek Jimnastik Takımı ilk kez 2024 Paris Olimpiyatları’nda takım halinde yarışacak.

AYBERK KOŞAK KİMDİR?

01.04.2001 yılında İzmir’in Konak ilçesinde dünyaya gelen 23 yaşındaki sporcu Ayberk Koşak, İzmir Göztepe Spor Kulübü üyesidir. Diğer ismi Mehmet’tir.

AYBERK KOŞAK KARİYERİ

2022 yılında Almanya’da düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası’nda Mehmet Ayberk Koşak takımıyla beraber bronz madalya sahibi oldu.

2023 yılında Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı Antalya’da yapılan Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası’nda takımı ile beraber gümüş madalya kazandı.