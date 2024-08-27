Milli judocu Ecem Taşın Çavdar, Paralimpik Oyunları'nda yarışacak

27 Ağustos 2024 16:33 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 16:38

Milli takım kadrosunda yer alan ve Paralimpik Oyunları'nda yarışacak olan Ecem Taşın Çavdar'ın başarıları konuşulurken yarın başlayacak olan müsabakalarda ülkemizi temsil edecek.

ECEM TAŞIN ÇAVDAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

20 Ocak 1991 tarihinde doğan sporcu Türk görme engelli kadın judocudur.

2013 Macaristan Paralimpik Avrupa Judo Şampiyonasında Avrupa 3.sü, 2014 Macaristan Paralimpik Avrupa Judo Şampiyonasında Avrupa 4.sü, 2015 Kore Paralimpik Dünya Judo Şampiyonasında Dünya 5.si olmasının ardından Portekiz 2015 Avrupa Paralimpik Judo Şampiyonası’nda -48 kg'da Avrupa 3.sü olan sporcu, 2016 Paralimpik Yaz Oyunları'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanırken bronz madalya almıştı.

2017 Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya almaya hak kazanan isim dünya kupasında bronz, 2018 kupasında bronz, 2019 yılında bronz madalya kazandı.

Çavdar, Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümünde öğrenci.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak olan isim, "Dünya ve Avrupa ikinciliğim var. Grand prixde şampiyon oldum. Basamakları yavaş yavaş çıkıyorum. İlk kez kendimi bu kadar hazır ve şampiyonluğa yakın hissediyorum. Amacım orada bayrağımızı dalgalandırmak." sözlerini söylerken şöyle devam etti:

"Son hazırlıklar mükemmel gidiyor. Son evrelere doğru geldik, açıklarımız kalmadı gibi. Orada heyecanımızı kontrol edebilirsek finaldeyiz. Hedefim olimpiyat şampiyonluğu, hedefe çok yakınım. Herhangi bir sakatlığım olmadığı sürece... Mükemmel bir şekilde çalıştım."