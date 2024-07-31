Milli judocu Fidan Ögel 2024 Paris Olimpiyatları’na veda etti

31 Temmuz 2024 14:23 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 14:23

Fransa’nın ev sahipliği yaptığı 33.Yaz Olimpiyatları’nda mücadele eden milli judocu Fidan Ögel, İsrailli rakibi Maya Goshen ile karşı karşıya geldiği müsabakada yenilerek 2024 Yaz Olimpiyatları’na veda etti.

FİDAN ÖGEL KİMDİR?

17 Ocak 2002 tarihinde dünyaya gelen Fidan Ögel, judo sporuna Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nde başlayarak sonrasında Galatasaray Spor Kulübüne transfer oldu.

Judo siyah kuşakta Dan 2 derecesine sahip olan Ögel, Polonya’nın başkenti Varşova kentinde düzenlenen Avrupa Açık 2022’de Judo Şampiyonası ilk tur maçını kaybetti.

2022 yılında Bulgaristan’ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Judo Gençler Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Ögel, aynı yıl gerçekleştirilen Dünya Judo Şampiyonası'nda Son 16 turuna çıkma mücadelesini kaybetti.

2023 yılında Katar’ın başkenti Doha’da yapılan Dünya Judo Şampiyonası’nı kaybeden milli sporcu, 2023 Judo Okyanusya Açık Perth'te bronz madalya ve Macaristan'da düzenlenen Paks Gençler Avrupa Kupası’nda gümüş madalya kazandı.

2024 yılında yapılan Avrupa ve Dünya Judo Şampiyonası maçlarından mağlubiyetle ayrılan Ögel, 2024 Paris Olimpiyatları’nda da İsrailli rakibi Maya Goshen ile karşı karşıya geldiği müsabakada yenilerek 2024 Yaz Olimpiyatları’na veda etti.