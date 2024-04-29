Milli kadın güreşçi Evin Demirhan Yavuz Olimpiyatlarda! Evin Demirhan Yavuz’un hayatı ve kariyeri

29 Nisan 2024 14:31 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 14:59

2024 Paris Olimpiyatları’na kota alan Evin Demirhan Yavuz’un ilk hedefi olimpiyat kupasına sahip olmak.

EVİN DEMİRHAN YAVUZ KİMDİR?

Evin Demirhan Yavuz, 02.07.1995 yılında Siirt’te doğdu. 29 yaşında olan sporcu, 1.57 boyunda ve 50 kilo.

Serbest stil 50 kiloda mücadele eden Yavuz, Ankara ASKİ Spor Kulübü’ne üyedir. 15 yaşında güreşe başlamış ve milli takım adına müsabakalara girmekte olan sporcunun ismi, 2023 yılında Siirt’te açılan spor salonuna verilmiştir.

Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenimini devam ettirmekte olan sporcu, Haydar Yavuz ile evlidir.

EVİN DEMİRHAN YAVUZ’UN KARİYERİ

15 yaşında güreş sporuna başlayan Yavuz, 2009 yılında Türkiye müsabakalarına adını yazdırdı.

2009 yılında Türkiye birinciliğinde yer alan Yavuz’un spor kariyeri başlamış oldu.

Bosna Hersek’te 2010 yılında düzenlenen Avrupa Yıldızlar Şampiyonası’nda Türkiye’nin ilk yıldız kadınlar Avrupa şampiyonu oldu.

2010 Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

2017 yılında Polonya’da yapılan Dünya U23 Güreş Şampiyonası’nda rakibini yenerek altın madalya sahibi oldu. Aynı yıl Fransa’da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya almaya hak kazandı.

Yine 2017 yılında Azerbaycan’da düzenlenen 4.İslami Dayanışma Oyunları’nda gümüş madalya kazandı.

2018 yılında Rusya’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda İspanyol rakibini 6-0 yenerek bronz madalya kazandı. Aynı yıl İspanya’da yapılan Akdeniz Oyunları’nda Fransız rakibini yenerek altın madalyaya ulaştı.

2019 yılında Romanya’da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Azerbaycanlı rakibini 10-3 yenerek Avrupa’da ikinci kez bronz madalya kazandı.

Macaristan’da 2021 yılında yapılan Tokyo Olimpiyatları’nda başarı elde ederek olimpiyatlara katılma hakkına sahip oldu. Tokyo Olimpiyatları’nı on altıncı olarak bitirdi.

2022 yılında Macaristan’ın ev sahipliği yaptığı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Bulgar rakibini 4-2 yenerek altın madalya sahibi oldu. Aynı yıl Cezayir’de düzenlenen 2022 Akdeniz Oyunları’nda Fransız rakibini 3-2 yenerek altın madalya almaya hak kazandı.

Hırvatistan’da 2023 yılında gerçekleşen 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Azerbaycanlı rakibine yenildi. Repesaj müsabakasında bronz madalya sahibi oldu.

2024 yılında Romanya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Azerbaycanlı rakibini yenerek gümüş madalya almaya hak kazandı.

2024 Paris Olimpiyatları’na kota kazandı.

2021 yılından itibaren 17 madalya kazanan Evin Demirhan Yavuz, türk kadın güreşine Avrupa ve dünyada en çok madalya kazandıran sporcudur.