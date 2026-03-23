Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye Romanya maçı şifresiz kanalda yayınlanacak

Türkiye Romanya milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda belli oldu. A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kritik bir viraja giriyor. Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek ay-yıldızlı ekip, tek maç üzerinden oynanacak mücadelede finale yükselme mücadelesi verecek. İstanbul’da oynanacak karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması beklenirken, milyonlarca taraftar da ekran başında yerini alacak. Karşılaşma hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden geniş kitlelere ulaşacak. Milli maç ne zaman? İşte Türkiye Romanya maçı tarihi ve yayın bilgileri…

Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye Romanya maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.03.2026
22:34
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
22:36

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolunda en kritik maçlarından birine çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul’da oynanacak mücadelede Türkiye ile Romanya, play-off finaline yükselmek için karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI TEK MAÇ MI?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final turu, tek maç eleme sistemiyle oynanacak. Bu formatta iki takım arasında rövanş karşılaşması bulunmuyor ve kazanan ekip doğrudan bir üst tura yükselme hakkı elde ediyor. Bu nedenle mücadelede alınacak sonuç, iki takım için de büyük önem taşıyor.

Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanması halinde uzatma dakikaları ve gerekirse penaltı atışları devreye girecek. Tek maç üzerinden oynanacak olması, karşılaşmanın temposunu ve rekabet düzeyini artırırken, hata payını da minimum seviyeye indiriyor.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Romanya arasında oynanacak kritik mücadele 26 Mart 2026 Perşembe günü gerçekleşecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak ve İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

Beşiktaş Park olarak da bilinen statta oynanacak mücadelede tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen milli takımımız, taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

TÜRKİYE ROMANYA HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Romanya arasındaki karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, herhangi bir ücret ödemeden karşılaşmayı izleyebilecek.

Ayrıca dijital platform tercih eden izleyiciler için Exxen üzerinden de canlı yayın imkanı bulunuyor. Böylece karşılaşma hem televizyon hem de mobil cihazlar üzerinden geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak.

TÜRKİYE ROMANYA'YI YENERSE KİMLE OYNAYACAK?

A Milli Takım, Romanya engelini aşması halinde play-off finalinde Slovakya ile Kosova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Final mücadelesi 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda oynanacak.

Final karşılaşmasının saati ise Türkiye saatiyle 21.45 olarak planlandı. Bu turda da galip gelen ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde edecek.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
