Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi son 2 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 2 bilene ne veriyor?

31 Aralık 2024 17:36 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 17:37

Yılbaşı 2025 milli piyango çekilişi için bilet alan vatandaşları ikramiye heyecanı sardı. Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi son 2 rakam bilene verilecek ikramiye tutarı da en çok arananlar arasına girdi.

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi son 5 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 5 bilene ne veriyor?

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi son 5 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 5 bilene ne veriyor?

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi son 4 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 4 bilene ne veriyor?

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi son 4 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 4 bilene ne veriyor?

2025 milli piyango​ çekilişinde büyük ikramiye olarak 600 milyon lira verilecek.

Bu yılbaşı çekilişinde toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO 2025 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SON 2 RAKAM BİLENE NE KADAR VERİYOR?

31 Aralık 2024​ gecesi büyük ikramiye çekilişi 23:30’a kadar televizyonda canlı olarak yayınlanacak.

Büyük ikramiye isabet ettiği satılan biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Aldığı bilette son 2 rakamı doğru tutturan vatandaşlar bin 200 TL ikramiye kazanacak.

MİLLİ PİYANGO 2025 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Büyük ikramiye çekilişi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesi www.millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango Online mobil uygulamasında açıklanacak.