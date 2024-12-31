Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi son 4 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 4 bilene ne veriyor?

31 Aralık 2024 17:07 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 17:13

Yılbaşı milli piyango çekilişi için bilet alan vatandaşları ikramiye heyecanı sardı. Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi son 4 rakam bilene verilecek ikramiye tutarı da Google aramalarında üst sıraya tırmandı.

Milli Piyango 2025 yılbaşı çeyrek bilet ne kadar veriyor? MPİ Online Milli Piyango'da çeyrek bilet ödülü ne kadar?

Milli Piyango 2025 yılbaşı çeyrek bilet ne kadar veriyor? MPİ Online Milli Piyango'da çeyrek bilet ödülü ne kadar?

Milli Piyango 2025 yılbaşı tam bilet ne kadar veriyor? MPİ Online Milli Piyango'da tam bilet ödülü ne kadar?

Milli Piyango 2025 yılbaşı tam bilet ne kadar veriyor? MPİ Online Milli Piyango'da tam bilet ödülü ne kadar?

Teselli ikramiyesi nedir, ne anlama gelir? 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar?

Teselli ikramiyesi nedir, ne anlama gelir? 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar?

Amorti nedir, ne demek? Milli Piyango'da amorti ne anlama gelir?

Amorti nedir, ne demek? Milli Piyango'da amorti ne anlama gelir?

Yılbaşı​ milli piyango​ çekilişinde büyük ikramiye​ olarak 600 milyon TL dağıtılacak.

Bu yılbaşı çekilişinde toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO 2025 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SON 4 RAKAM BİLENE NE KADAR VERİYOR?

Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2024 gecesi 23:30’a kadar televizyonda canlı olarak yayınlanacak.

Büyük ikramiye isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Aldığı bilette son 4 rakamı doğru tutturan vatandaşlar 4 bin TL ikramiye kazanacak.

MİLLİ PİYANGO 2025 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Büyük ikramiye çekilişi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesi www.millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango Online mobil uygulamasında açıklanacak.