Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi son 5 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 5 bilene ne veriyor?

31 Aralık 2024 17:19 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 17:26

Yılbaşı milli piyango çekilişi için bilet alan vatandaşları ikramiye heyecanı sardı. Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi son 5 rakam bilene verilecek ikramiye tutarı da merak edilenler arasında yer alıyor.

Milli Piyango 2025 yılbaşı yarım bilet ne kadar veriyor? MPİ Online Milli Piyango'da yarım bilet ödülü ne kadar?

Milli Piyango 2025 yılbaşı yarım bilet ne kadar veriyor? MPİ Online Milli Piyango'da yarım bilet ödülü ne kadar?

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi son 4 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 4 bilene ne veriyor?

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi son 4 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 4 bilene ne veriyor?

Milli Piyango 2025 yılbaşı tam bilet ne kadar veriyor? MPİ Online Milli Piyango'da tam bilet ödülü ne kadar?

Milli Piyango 2025 yılbaşı tam bilet ne kadar veriyor? MPİ Online Milli Piyango'da tam bilet ödülü ne kadar?

Bu yılbaşı​ çekilişinde toplam ikramiye​ tutarı 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olarak belirlendi.

Yılbaşı milli piyango​ çekilişinde büyük ikramiye olarak ise 600 milyon TL verilecek.

MİLLİ PİYANGO 2025 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SON 5 RAKAM BİLENE NE KADAR VERİYOR?

Büyük ikramiye çekilişi 23:30’a kadar televizyonda canlı olarak yayınlanacak.

Büyük ikramiye isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak dağıtılacak.

Aldığı bilette son 5 rakamı doğru bilen vatandaşlar 6 bin TL ikramiye kazanacak.

MİLLİ PİYANGO 2025 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2024 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesi www.millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango Online mobil uygulamasında açıklanacak.