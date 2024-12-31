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Milli Piyango amorti hangi rakamlara çıktı? 2025 Milli Piyango Sonuçları

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
31 Aralık 2024 23:54 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 23:56
Milli Piyango amorti hangi rakamlara çıktı? 2025 Milli Piyango Sonuçları

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık akşamı tamamlandı. Çekilişin sonucunda büyük ikramiye kazanamayan vatandaşlar amorti rakamlarını sorgulamaya başladı.

Milli Piyango2025​ yılbaşı çekiliş sonuçları saat 23.30’da yapılan çekiliş ile tamamlandı.

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi ikramiye​ isabet eden ve kazandıran rakamlar, sıralı tam liste ile açıklandı.

Milli Piyango amorti hangi rakamlara çıktı? 2025 Milli Piyango Sonuçları - 1. Resim

MİLLİ PİYANGO AMORTİ HANGİ RAKAMLARA ÇIKTI?

Piyango çekilişinde amorti rakamları da belli oldu.

Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle amorti kazandıran numaralar 2 ve 7 olarak açıklandı.

Milli Piyango amorti hangi rakamlara çıktı? 2025 Milli Piyango Sonuçları - 2. Resim

BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN NUMARA BELLİ OLDU

Milli Piyango 2025 çekilişinde 600 milyonluk büyük ikramiye kazanan biletin numarası "1052448" oldu.

Öte yandan amorti rakamlar ise 2 ve 7 olarak belirlendi.

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Kaynak: TGRT Haber
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