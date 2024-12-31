Milli Piyango amorti hangi rakamlara çıktı? 2025 Milli Piyango Sonuçları

31 Aralık 2024 23:54 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 23:56

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık akşamı tamamlandı. Çekilişin sonucunda büyük ikramiye kazanamayan vatandaşlar amorti rakamlarını sorgulamaya başladı.

Milli Piyango 2025 çekilişini kazanan numaralar belli oldu

Milli Piyango 2025 çekilişini kazanan numaralar belli oldu

2025 Milli Piyango büyük ikramiye hangi şehre çıktı? Büyük İkramiye kazanan numaralar belli oldu

2025 Milli Piyango büyük ikramiye hangi şehre çıktı? Büyük İkramiye kazanan numaralar belli oldu

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi son 3 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 3 bilene ne veriyor?

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi son 3 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 3 bilene ne veriyor?

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi son 2 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 2 bilene ne veriyor?

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi son 2 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 2 bilene ne veriyor?

Milli Piyango​ 2025​ yılbaşı çekiliş sonuçları saat 23.30’da yapılan çekiliş ile tamamlandı.

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi ikramiye​ isabet eden ve kazandıran rakamlar, sıralı tam liste ile açıklandı.

MİLLİ PİYANGO AMORTİ HANGİ RAKAMLARA ÇIKTI?

Piyango çekilişinde amorti rakamları da belli oldu.

Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle amorti kazandıran numaralar 2 ve 7 olarak açıklandı.

BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN NUMARA BELLİ OLDU

Milli Piyango 2025 çekilişinde 600 milyonluk büyük ikramiye kazanan biletin numarası "1052448" oldu.

Öte yandan amorti rakamlar ise 2 ve 7 olarak belirlendi.