Milli piyango çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Büyük ikramiye ve amorti sonuçları belli olacak

31 Aralık 2024 10:56 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 11:01

Yeni yıla girmemize kısa süre kaldı. Yeni yıla özel 31 Aralık yılbaşı çekilişi bugün 18.30'da başlayacak. Milyonlarca vatandaş bilet numaralarına göre ikramiye kazanıp kazanmadığını araştırıyorken milli piyango çekilişinin yayınlandığı kanalı da gündeme getirdi.

2024 yılı sonra ererken 2025'e girmemize saatler kaldı. Milli piyango​ yılbaşı​ özel çekilişi için bilet satın alanlar ise ikramiye sonuçlarının açıklanacağı saati ve canlı izlenebileceği kanalı araştırdı.

Milli piyango yılbaşı çekilişi bugün 18.30 ve 23.30'da gerçekleşecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

31 Aralık​ Salı günü gerçekleşecek olan milli piyango yılbaşı çekilişine saatler kaldı. 18.30'da başlayacak olan çekilişle beraber ikramiye kazananlar belli olurken 23.30'da başlayacak olan çekilişle beraber büyük ikramiye ve amortiler netleşecek.

18.30 ile 22.00 aralığında 1.200 TL ve 60 milyon TL aralığında olan çekilişler tamamlanacak.

Ardından ise 60 milyon TL, 6 milyon TL, 1.5 milyon TL, 1 milyon TL, 100 bin TL, 50 bin TL, 25 bin TL, 10 bin TL, 6 bin TL, 4 bin TL, 1.800 TL, 1.200 TL, 600 TL, 600 bin TL ikramiye sonuçları duyurulacak.

Milli piyango yılbaşı çekiliş​ biletlerinin fiyatı tam 600 TL, yarım 300 TL ve çeyrek 150 TL olarak satışa çıkmıştı. Toplamda dağıtılması planlanan miktar 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olurken 600 milyon TL'lik ikramiye dağıtım garantili oluyor.

MİLLİ PİYANGO 31 ARALIK YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

Yeni yıla girmemize saatler kala milli piyango çekilişi gerçekleşecek. 18.30'da başlayacak olan çekilişle beraber ikramiye kazananları belli olacak.

Canlı olarak izlemek isteyenler Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango TV YouTube üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından numaralar belli olacak. Sonuçlar ise Milli Piyango web sitesi üzerinden duyurulacak.