Milli piyango ikramiye ve amorti sonuç sorgulama ekranı! 31 Aralık yeni yıl bilet çekilişinde rakamlar belli oluyor

31 Aralık 2024 14:12 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 14:32

Yılbaşı milli piyango çekilişinde heyecan dorukta. Tam 600 milyon TL’lik rekor ikramiye bu akşam sahibini bulacak. Milli piyango bileti alanlar ise bilet sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. Bu akşam amorti, büyük ikramiye, 1.200, 4 bin, 10 bin ve 25 bin TL tutarında ikramiye sonuçları ve rakamları bekleniyor.

Milli piyango çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Büyük ikramiye ve amorti sonuçları belli olacak

Milli piyango çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Büyük ikramiye ve amorti sonuçları belli olacak

Milli piyango yılbaşı çekilişi 18.30 ve 23.30'da başlayacak. Milyonlarca kişi 9 Kasım itibarıyla yılbaşı biletleri satışa çıktı. 31 Aralık Salı akşamı ise 4 bin, 6 bin, 10 bin, 50 bin, 100 bin TL miktarında ikramiye dağıtılacak. 2025 milli piyango yılbaşı özel çekilişinde bugün teselli, 600 TL amorti ve büyük ikramiyenin kim kazandığı belli olacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?

Bu akşam gerçekleşecek olan Milli piyango yılbaşı çekilişinde nefesler tutuldu. 31 Aralık Salı günü 18.30 ve 23.30'da yapılacak olan piyango çekilişi sonrası sonuçlar millipiyangoonline.com sitesi üzerinden erişime açılacak.

Canlı olarak izlemek isteyenler ise Milli Piyango TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online aracılığıyla izleyebilecek.

MİLLİ PİYANGO AMORTİ SONUCU VE NUMARALARI

31 Aralık Salı akşamı yapılacak olan yılbaşı çekilişinde sonuçlar henüz belli olmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından millipiyangoonline.com üzerinden amorti sonuçları ve numaralarına erişilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYE NUMARALARI

Milyonlarca kişinin satın aldığı milli piyango biletlerinde çekiliş bugün yapılacak. Yılbaşı ikramiye numaraları 18.30'da başlayacak olan çekiliş sonrasında netleşecek.

Rakamların duyurulmasının ardından ikramiye kazanan isimler de belli olacak.

2025 BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR, KAZANAN BELLİ OLDU MU?

600.000.000 TL'lik rekor ikramiyenin kazananı henüz belli olmadı. 23.30'da gerçekleşecek olan milli piyango çekilişiyle beraber sonuçlar duyurulacak.

Çeyrek bilet 150, yarım 300 ve tam 600 TL'den satışa çıkarken toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL ikramiye tutarı dağıtılacak.