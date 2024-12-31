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Milli Piyango sonuçları ve MPİ Online bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango sorgulama 2025 sıralı ve tam kazandıran numaralar listesi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
31 Aralık 2024 16:28 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 16:29
Milli Piyango sonuçları ve MPİ Online bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango sorgulama 2025 sıralı ve tam kazandıran numaralar listesi

Tüm Türkiye'nin gündeminde olan milli piyango yılbaşı özel biletleri satışa çıktı. Bugün 18.30 ve 23.30'da çekilecek olan yılbaşı özel biletlerin sonuçları bekleniyor. Milli Piyango sorgulama 2025 sıralı ve tam kazandıran numaralar listesinin duyurulacağı

Yeni yıla girerken milyonlarca kişi Milli piyangoyılbaşı​ bileti satın aldı. 31 Aralık​ Salı akşamı belli olacak olan 2025 sıralı ve tam kazandıran numaralar listesiyle beraber ikramiye​ kazananlar belli olacak.

Çekiliş​ canlı olarak yayınlanacak ve takip edilebilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Online amorti ve büyük ikramiye kazanan numaralar ile sıralı tam listesi bu akşam netleşecek. 31 Aralık Salı günü 18.30 ve 23.20'da 

MPİ Online bilet sorgulama ekranına https://www.millipiyangoonline.com sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Milli Piyango sonuçları ve MPİ Online bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango sorgulama 2025 sıralı ve tam kazandıran numaralar listesi - 1. Resim

MİLLİ PİYANGO TAM KAZANDIRAN NUMARALAR LİSTESİ 2025

Bu akşam gerçekleşecek olan Milli piyango yılbaşı çekilişi 18.30 ve 23.30'da başlayacak. Bu nedenle kazandıran numaralar henüz belli olmadı.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

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Kaynak: TGRT Haber
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