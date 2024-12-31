Milli Piyango'da amorti kazanmak için kaç bilmek gerekli? Milli Piyango amorti kazanmak için kaç rakam bilmek lazım?

31 Aralık 2024 16:30 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 16:44

31 Aralık Salı akşamı 18.30 ve 22.30'da Milli piyango yılbaşı bilet çekilişi gerçekleşecek. 9 Kasım itibarıyla online ve bayiilerden satışa çıkacak piyango bileti alanların gündeminde ise amorti kazanmak için kaç bilmek gerekli olduğu yer aldı.

Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan Milli piyangoda sonuçlar bu gece belli olacak. Bayiilerde ve online olarak satılan çeyrek, tam ve yarım piyango biletlerinde amorti kazanmak için kaç rakam bilmek gerekir merak konusu oldu.

MİLLİ PİYANGO'DA AMORTİ KAZANMAK İÇİN KAÇ BİLMEK GEREKLİ?

31 Aralık Salı akşamı belli olacak olan yılbaşı çekilişinde son 2 rakam bilenler ne kadar alacağını merak ediyordu. Milli piyango resmi sitesinde yer alan bilgilere göre 2 tane amorti rakamı çekiliyor. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış oluyor.Amorti kazananlar ise bilet bedelini kazanır.

MİLLİ PİYANGO AMORTİ NE KADAR, KAÇ TL?

Yeni yıla girerken milli piyango bileti satın alanlar amorti rakamlarının açıklanmasını bekliyor. 2025 Milli Piyango amorti rakamları henüz belli olmadı. Çekilişin sonucunda amorti 2025 rakamı netleşecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI