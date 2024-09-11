Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 3 Haziran 2023 tarihinde göreve geldi

11 Eylül 2024 14:02 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 14:31

2023 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan programı kapsamında Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksilikov'u ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Bakan Güler ve Orgeneral Jaksilikov Vatan Koruyucuları Anıtı'nı ziyaret etti ve baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Vatandaşlar Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevapları araştırılıyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yaşar Güler 1954 yılında Ardahan'da dünyaya geldi.

Teğmen rütbesiyle 1974 yılında Kara Harp Okulu'ndan 1975'de Muhabere Okulu'ndan mezun oldu.

1975-1984 yılları arasında birçok birlikte Muhabere Takım ve Bölük Komutanlığı görevi yaptı.

1986 yılında Kara Harp Akademisi'nden, 1988 yılında ise Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun olduktan sonra Kurmay subay olarak görev aldı.

Sırasıyla Yurt İçi Bölge Komutanlığı Harekat Başkanı, Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı Plan Subayı, 12'nci Piyade Tümen Komutanlığı Hareket ve Eğitim Şube Müdürü, Silopi'de İç Güvenlik Tabur Komutanı, Bosna-Hersek Türk Tugayı Komutan Yardımcısı, Başbakanlık Askeri Başdanışmanlığı Proje Subayı, Napoli/İtalya'da konuşlu NATO Güney Bölge Komutanlığı Muhabere Başkan Yardımcısı, Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanı, Genelkurmay Başkanlığı Tatbikatlar Şube Müdürü olarak görev yaptı.

2001 yılına gelindiğinde ise Tuğgenerraliğe terfi oldu ve 10'uncu Piyade Komutanlığı ve Genel Kurmay MEBS Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Daha sonra 2005 yılında Tümgeneralliğe terfi ettirilerek MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı ve Genelkurmay Eğitim Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Buradaki görevlerinin ardından Yaşar Güler, 2009 yılında Korgeneralliğe terfi ettirildi ve Harita Genel Komutanlığı, 4'üncü Kolordu Komutanlığı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nda görev aldı.

2013 yılında alınan Yüksek Askeri Şura Kararları ile Orgeneralliğe terfi ettirildi.

Orgeneral olarak 2013-2016 yılları arasında Genelkurmay İkinci Başkanı, 2016-2017 yıllarında Jandarma Genel Komutanı, 2017-2018 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaptı.

9 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Genelkurmay Başkanı olarak atanan Yaşar Güler, 3 Haziran 2023 tarihine kadar görevine devam etti.

TSK Üstün Hizmet Madalyası, TSK Şeref Madalyası'na sahip olan Yaşar Güler, 3 Haziran 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanı olarak atandı.

Evli ve bir çocuk babası olan Yaşar Güler, İngilizce bilmektedir.