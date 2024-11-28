Milli Savunma Bakanlığı bin sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi ve şartları duyuruldu

28 Kasım 2024 13:10 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 13:16

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 1000 personel alımı yapılacak. Vatandaşları sevindiren haber sonrasında başvuruların başlayacağı tarih ve şartlar gündeme geldi.

MSB​ tarafından alınacak olan 1000 personel​ alımı başvurularının ne zaman başladığı ve nereden yapılacağı duyuruldu.

Bugün yapılan duyuruyla beraber KPSS şartı olup olmadığı da merak konusu oldu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BİN PERSONEL İŞE ALIM BAŞVURU​ NE ZAMAN?

MSB tarafından yapılan duyuruya göre 28 Kasım ile 28 Aralık tarihleri aralığında başvurular e- Devlet şifresi ile yapılacak.

Adaylar http://personeltemin.msb.gov.tr sitesi üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayacak. İnternet hariç yapılan dilekçe, posta gibi başvurular geçersiz sayılacak.

MSB 1000 PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar e- Devlet şifresi ile http://personeltemin.msb.gov.tr sitesinden başvurularını tamamlayacak. İstenen belgeler sistem üzerinden eklenirken eksik bilgilerin olduğu başvurular kabul görmeyecek.

MSB 1000 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan şartlar isteniyor. Adaylardan KPSS sınavından aldıkları puan istenirken mülakata girmeye hak kazananlar için sınav tarihi ve yeri duyurulacak. Sınava çağrılan adaylar T.C. Vakıflar Bankasının mobil uygulamasından veya ATM cihazından 200 TL sınav ödemesi yapacak.