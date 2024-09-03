Milli Savunma Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı yapacak

03 Eylül 2024 13:36 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 13:39

Milli Savunma Bakanlığı, X (Twitter) hesabından Milli Savunma Üniversitesi’ne sözleşmeli bilişim personeli istihdamı yapacağını; “Millî Savunma Bakanlığı Millî Savunma Üniversitesine Sözleşmeli Bilişim Personeli Temin Duyurusu yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.” paylaşımıyla duyurdu.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK?

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği, elektronik haberleşme mühendisliği, bilgisayar bilimleri bölümlerinden mezun olan bilişim uzmanı istihdamı kadroları şu şekildedir;

Ağ Uzmanı

Siber Güvenlik Uzmanı

Siber Operasyon Merkezi Uzmanı

Güvenlik Sistemleri Uzmanı

MSB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Personel temin internet sitesinde yayınlanan başvuru şartları şu şekilde;

(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

(b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği, elektronik haberleşme mühendisliği, bilgisayar bilimleri bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul

edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

(c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

(ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak, 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde, sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

(d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

(e) Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak.

(f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.