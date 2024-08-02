Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları başarı sıralamaları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları'nın başarı sıralamalarının duyurusu yayınlandı.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları sonuçları hakkında Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.
Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada başarı sıralamalarının duyurulduğu belirtildi.
MSÜ BAŞARI SIRALAMALARI AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından MSÜ Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları'nın başarı sonuçları 2 Ağustos 2024 tarihinde açıklandı.
2024 MSÜ Harp Okulları sonuç ilanına adaylar e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Çağrı/Sınav Durumu menüsünden erişim sağlayabilecekler.
MSÜ ADAY ÇAĞIRMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
MSÜ aday çağırma işlemleri 19-27 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.
24 Ağustos Cumartesi günü de çağrı işlemleri devam edecek.
MSÜ ADAY KESİN KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Adayların kesin kayıtları ise 19 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak.
MSÜ aday kesin kayıt işlemleri 29 Ağustos saat 17.00'de sona erecek.