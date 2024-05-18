Milli Sporcu Özkan Baltacı çekiç atmada altın madalya kazandı

18 May 2024 12:49 - Güncelleme : 18 May 2024 13:01

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına katılım için en kritik puan veren World Continental Bronz Tour İspanya organizasyonu tamamlandı.

Organizasyonda milli sporcu Özkan Baltacı, çekiç atmada birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Vatandaşlar tarafından Özkan Baltacı'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

Özkan Baltacı 13 Şubat 1994 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

Milli sporcu Türkiye'yi temsil etmek için katıldığı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler çekiç atma alanında 2016'da 8'inci olurken 2018'de ise 19'uncu oldu.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler çekiç atmada ise 2017'de 11'inci, 2019'da ise 20'inci oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde forma giyen başarılı sporcu ORAN 2022 Akdeniz Oyunları'nda ise altın madalya kazandı.