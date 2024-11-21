Milli sporcular ataması başladı mı? Beden eğitimi branşına sözleşmeli atanacaklar

21 Kasım 2024 19:07 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 19:11

Milli sporculardan 32 kontenjan için yapılacak sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin duyuru yayımlandı.

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Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, milli sporculardan 32 kontenjana sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak.

MİLLİ SPORCULAR ATAMASI BAŞLADI MI?

MEB​, 2024​ yılında milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.

25-29 Kasım 2024 tarihleri arasında alınacak başvurular, ilk önce Gençlik ve Spor Bakanlığı​ Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında değerlendirilecek.

Ardından uygun görülen başvurularda bilgiler ile adayın sisteme yüklediği belgeler 17-20 Aralık 2024 tarihleri arasında il milli eğitim kurumlarınca incelenerek uygun bulunan başvurular onaylanacak.

MİLLİ SPORCULAR ATAMASI NEREDEN DUYURULACAK?

Öte yandan atamalar ise 24 Aralık 2024 tarihinde yapılacak ve sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı personel.meb.gov.tr adresinde duyurulacak.

Ataması gerçekleşen adaylar, 7315 sayılı Kanun'a göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlandığı tarihten itibaren görevlerine başlayabilecek.