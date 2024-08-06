Milli takım antrenörü Daniele Santarelli, rakibimizin İtalya olması halinde eşi ile yeniden karşı karşıya gelecek

06 Ağustos 2024 13:37 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 13:51

A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün Çin'e karşı galibiyet alırken muhtemel rakiplerimiz arasında Sırbistan ve İtalya yer aldı.

İtalya'nın rakibimiz olması halinde ise milli takım antrenörümüz Daniele Santarelli, eşi Monica de Gennaro ile karşı karşıya gelecek.

DANİELE SANTARELLİ EVLİ Mİ, EŞİ KİMDİR?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Yaz Olimpiyatları'nda mücadelelerine devam ederken yarı finale yükseldi. Takım antrenörümüz Daniele Santarelli ise İtalyan voleybolcu eşi Monica de Gennaro ile geçtiğimiz günlerde karşı karşıya gelmişti.

SANTARELLİ'NİN EŞİ MONİCA DE GENNARO HANGİ TAKIMDA?

Milli takım antrenörümüzün eşi Monica de Gennaro, profesyonel İtalyan voleybolcu olurken Imoco Volley ve İtalya millî takımlarında forma giyiyor.

8 Ocak 1987 tarihinde doğan isim, 2012 Yaz Olimpiyatları ve 2016 Yaz Olimpiyatları'nda yer aldı. 2014 Dünya Şampiyonası'na katılan voleybolcu, bronz madalya karşılaşmasını Brezilya'ya karşı kaybederken 4. olarak tamamladı.

Bireysel başarıları arasında 2007-08 CEV Challenge Kupası "En İyi Kurtarıcı", 2013 Montreux Volley Masters "En İyi Karşılayıcı", 2014 Dünya Voleybol Şampiyonası "En İyi Libero", 2016-17 CEV Şampiyonlar Ligi "En İyi Libero", 2017 World Grand Prix "En İyi Libero", 2018 FIVB Dünya Şampiyonası"En İyi Libero", 2018-19 İtalya Ligi "MVP" yer alıyor.

SANTARELLİ'NİN EŞİ İTALYA MİLLİ TAKIMINDA OYNUYOR MU?

Gennaro, İtalya Milli Takımında forma giymeye devam ediyor.

Imoco Volley Conegliano ile 2016–17 CEV Şampiyonlar Ligi final maçında Vakıfbank'a mağlup olarak gümüş madalya almıştı.

2017 FIVB Dünya Grand Prix'inde ise takımıyla gümüş madalya kazandı.