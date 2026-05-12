Aktüel
Milli takım Dünya Kupası kadrosu açıklandı mı? Türkiye’nin aday kadrosu ile ilgili TFF’den açıklama!

Türkiye Dünya Kupası aday kadrosu açıklandı iddiaları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken turnuvaya ilişkin gelişmeler futbol gündemindeki yerini koruyor. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği organizasyona 48 takım katılacak ve toplam 104 maç oynanacak. Türkiye ise D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek. Turnuvaya kısa süre kala sosyal medyada A Milli Takım’ın geniş kadrosunun açıklandığına dair paylaşımlar dolaşıma girerken, Türkiye Futbol Federasyonu konuya ilişkin açıklama yaptı. A Milli Takım Dünya Kupası açıklandı mı? İşte Türkiye A Milli Takım Dünya Kupası aday kadrosu ile ilgili açıklama…

GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 21:44
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 21:47

2026 FIFA Dünya Kupası’na son 30 gün kala turnuvaya ilişkin hazırlıklar sürerken, ’ın kadrosuna yönelik paylaşımlar da gündeme geldi. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı organizasyonda , D Grubu’nda sahaya çıkacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'na 30 gün kala, Türkiye'nin D Grubu'nda ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edeceği turnuva hazırlıklarında A Milli Takım'ın kadrosuna dair sosyal medyada dolaşan görsellerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
Milli takım aday kadrosu Dünya kupası! 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran Perşembe günü Meksika-Güney Afrika maçıyla başlayacak ve 19 Temmuz Pazar günü yapılacak finalle sona erecek.
Türkiye aday kadrosu Dünya Kupası! Turnuva ilk kez üç ülke (ABD, Meksika, Kanada) ortak ev sahipliğinde ve 48 takımla düzenlenecek.
Türkiye Dünya Kupası aday kadrosu! Türkiye, D Grubu'nda ev sahibi ABD'nin yanı sıra Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.
Türkiye Dünya Kupası kadrosu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sosyal medyada paylaşılan A Milli Takım'ın geniş kadrosuna ilişkin görsellerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran Perşembe günü Mexico City Stadı’nda oynanacak Meksika-Güney Afrika karşılaşmasıyla başlayacak. Yaklaşık 6 hafta sürecek organizasyon, 19 Temmuz Pazar günü New York New Jersey Stadı’nda yapılacak final maçıyla tamamlanacak. Tarihte ilk kez üç ülkenin ortak ev sahipliği yaptığı turnuva aynı zamanda ilk kez 48 takımla düzenlenecek Dünya Kupası olacak.

Turnuva boyunca 16 farklı statta toplam 104 maç oynanacak. Karşılaşmalar dört farklı saat diliminde gerçekleştirilecek. Organizasyonda maçların 78’ine ABD ev sahipliği yapacak. Kullanılacak statlar arasında en yüksek kapasiteye sahip olanı 94 bin seyirci kapasiteli Dallas Stadı olurken, en düşük kapasite ise Toronto’daki 45 bin kişilik stat olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI GRUBU

A Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edecek. Türkiye’nin gruptaki rakipleri ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya oldu. Turnuvanın ev sahiplerinden biri olan ABD, organizasyona doğrudan katılım hakkı elde etti. 1930 yılındaki ilk Dünya Kupası’ndan bu yana 11 kez turnuvada yer alan ABD, bu kez kendi seyircisi önünde mücadele verecek.

Paraguay ise Güney Amerika elemelerinde 18 maç sonunda topladığı 28 puanla 6. sırayı aldı ve doğrudan katılım hakkı kazandı. Tarihindeki dokuzuncu Dünya Kupası’na katılacak olan Paraguay’ın yanı sıra Avustralya da Asya elemelerinde C Grubu’nu 19 puanla ikinci sırada tamamlayarak turnuva biletini aldı. Daha önce 7 kez Dünya Kupası’nda mücadele eden Avustralya, 48 takımlı yeni formatla birlikte kıtaya ayrılan kontenjan artışından yararlanan ekipler arasında yer aldı.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI KADROSU 2026

Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medyada dolaşıma giren A Milli Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosuna ilişkin paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. TFF tarafından yapılan duyuruda, akşam saatlerinde yayılan ve milli takımın geniş kadrosunu içerdiği iddia edilen görselin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Federasyon açıklamasında, kamuoyunun yanıltılmaması adına yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmî kaynaklarından yapılan açıklamalara itibar edilmesi gerektiği bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görsellerin resmi açıklama niteliği taşımadığı vurgulanırken, milli takım kadrosuna ilişkin doğrulanmış bir liste paylaşılmadığı aktarıldı.

