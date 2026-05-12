Milli takım Dünya Kupası kadrosu açıklandı mı? Türkiye’nin aday kadrosu ile ilgili TFF’den açıklama!

2026 FIFA Dünya Kupası’na son 30 gün kala turnuvaya ilişkin hazırlıklar sürerken, A Milli Takım’ın kadrosuna yönelik paylaşımlar da gündeme geldi. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı organizasyonda Türkiye, D Grubu’nda sahaya çıkacak.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran Perşembe günü Mexico City Stadı’nda oynanacak Meksika-Güney Afrika karşılaşmasıyla başlayacak. Yaklaşık 6 hafta sürecek organizasyon, 19 Temmuz Pazar günü New York New Jersey Stadı’nda yapılacak final maçıyla tamamlanacak. Tarihte ilk kez üç ülkenin ortak ev sahipliği yaptığı turnuva aynı zamanda ilk kez 48 takımla düzenlenecek Dünya Kupası olacak.

Turnuva boyunca 16 farklı statta toplam 104 maç oynanacak. Karşılaşmalar dört farklı saat diliminde gerçekleştirilecek. Organizasyonda maçların 78’ine ABD ev sahipliği yapacak. Kullanılacak statlar arasında en yüksek kapasiteye sahip olanı 94 bin seyirci kapasiteli Dallas Stadı olurken, en düşük kapasite ise Toronto’daki 45 bin kişilik stat olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI GRUBU

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edecek. Türkiye’nin gruptaki rakipleri ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya oldu. Turnuvanın ev sahiplerinden biri olan ABD, organizasyona doğrudan katılım hakkı elde etti. 1930 yılındaki ilk Dünya Kupası’ndan bu yana 11 kez turnuvada yer alan ABD, bu kez kendi seyircisi önünde mücadele verecek.

Paraguay ise Güney Amerika elemelerinde 18 maç sonunda topladığı 28 puanla 6. sırayı aldı ve doğrudan katılım hakkı kazandı. Tarihindeki dokuzuncu Dünya Kupası’na katılacak olan Paraguay’ın yanı sıra Avustralya da Asya elemelerinde C Grubu’nu 19 puanla ikinci sırada tamamlayarak turnuva biletini aldı. Daha önce 7 kez Dünya Kupası’nda mücadele eden Avustralya, 48 takımlı yeni formatla birlikte kıtaya ayrılan kontenjan artışından yararlanan ekipler arasında yer aldı.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI KADROSU 2026

Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medyada dolaşıma giren A Milli Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosuna ilişkin paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. TFF tarafından yapılan duyuruda, akşam saatlerinde yayılan ve milli takımın geniş kadrosunu içerdiği iddia edilen görselin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Federasyon açıklamasında, kamuoyunun yanıltılmaması adına yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmî kaynaklarından yapılan açıklamalara itibar edilmesi gerektiği bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görsellerin resmi açıklama niteliği taşımadığı vurgulanırken, milli takım kadrosuna ilişkin doğrulanmış bir liste paylaşılmadığı aktarıldı.