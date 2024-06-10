Milli Takım ilk 11'i açıklandı, Türkiye - Polonya maçı bu akşam Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
10 Haziran 2024 21:01 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 21:04
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Polonya ile karşılaşacak. Başkent Varşova'da oynanacak özel maç öncesinde, Milli Takım'ın sahaya çıkacak ilk 11'i belli oldu.
EURO 2024 hazırlıklarına devam eden A Milli Futbol Takımı, bugün Polonya ile deplasmanda özel bir maç yapacak.
Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak.
Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki Milli Takım'ın sahaya çıkacak ilk 11'i açıklandı:
Milli Takım ilk 11:
🇹🇷Mert Günok
Mert Müldür
Abdülkerim Bardakcı
Samet Akaydın
Kaan Ayhan
Salih Özcan
Hakan Çalhanoğlu
Orkun Kökçü
İrfan Can Kahveci
Kerem Aktürkoğlu
Semih Kılıçsoy
Kaynak: TGRT Haber