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Milli Takım ilk 11'i açıklandı, Türkiye - Polonya maçı bu akşam Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
10 Haziran 2024 21:01 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 21:04
Milli Takım ilk 11&#039;i açıklandı, Türkiye - Polonya maçı bu akşam Türkiye saati ile 21.45&#039;te başlayacak

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Polonya ile karşılaşacak. Başkent Varşova'da oynanacak özel maç öncesinde, Milli Takım'ın sahaya çıkacak ilk 11'i belli oldu.

EURO 2024 hazırlıklarına devam eden A Milli Futbol Takımı, bugün Polonya ile deplasmanda özel bir maç yapacak.

Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak.

Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki Milli Takım'ın sahaya çıkacak ilk 11'i açıklandı:

Milli Takım ilk 11'i açıklandı, Türkiye - Polonya maçı bu akşam Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak - 1. Resim

Milli Takım ilk 11:

🇹🇷Mert Günok

Mert Müldür

Abdülkerim Bardakcı

Samet Akaydın

Kaan Ayhan

Salih Özcan

Hakan Çalhanoğlu

Orkun Kökçü

İrfan Can Kahveci

Kerem Aktürkoğlu

Semih Kılıçsoy

Kaynak: TGRT Haber
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