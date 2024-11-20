Milli takım play off maçı ne zaman oynanacak? Muhtemel rakipleri belli oldu

20 Kasım 2024 14:18 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 14:22

A Milli Futbol Takımımız B Grubu'nda Karadağ'a 3-1'lik skorla yenilerek A Ligi'ne direkt olarak çıkma şansını kaybetti. Bir üst tura çıkabilmek için play off turuna çıkacak olan Türkiye'nin maçının tarihi de merak edildi.

Vincenzo Montella ile yollar ayrılıyor mu? Milli takımın başına geçecek isim tartışılmaya başlandı

Vincenzo Montella ile yollar ayrılıyor mu? Milli takımın başına geçecek isim tartışılmaya başlandı

Uluslar Ligi​'nde heyecan sürerken Milli takımımız play off karşılaşmalarına çıkacak.

Çift maç eleme usulüne göre olan müsabakaların tarihi de belli oldu. Milli Takımımız A Ligi'ne çıkmak için mücadele edecek.

MİLLİ TAKIM​ PLAY OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

22 Kasım günü gerçekleşecek olan kura çekimi sonrasında play off turları çift maç eleme usulüne göre oynanacak ve 20 Mart'ta ilk karşılaşma olacak.

Rövanş müsabakaları ise 23 Mart'ta gerçekleşecek.

TÜRKİYE MUHTEMEL RAKİBİ KİM?

Uluslar Ligi A Ligi'nde grubu 3. sırada tamamlayan İskoçya​, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'tan bir tanesi karşılaşacağız. 22 Kasım'da çekilecek olan kura sonucu rakip netleşecek.