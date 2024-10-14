Milli takıma gelmesi beklenen Deniz Gül'ün oynadığı takımlar ve mevkiisi

14 Ekim 2024 13:47 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 13:52

Porto takımında forma giyen genç yetenek Deniz Gül'ün milli takıma katılması beklenirken aslen nereli olduğu da merak edildi. 2024 sezonunda €5 milyon bonservis ile Porto'ya transfer olan Deniz Gül hangi takımda araştırılıyordu. İstatistikleri ve mevkiisi.

A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı otelde soruları cevaplayan Ceyhun Kazancı​'ya Deniz Gül soruldu.

Takıma katılmasını istediğini söylerken değerli bir oyuncu olduğunu da ekledi.

DENİZ GÜL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR, HANGİ MEVKİİ?

Deniz Daniel Gül, Portekiz ekibi olan Porto​'da forma giyiyor ve santrfor pozisyonunda yer alıyor. 2024 transfer döneminde €5 milyon bonservis ile Porto'ya transfer olan Gül, 2029 senesine kadar geçerli olan sözleşmeyi imzaladı.

DENİZ GÜL ASLEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

2 Temmuz 2004 tarihinde doğan isim, Türk asıllı İsveçli profesyonel futbolcudur.

DENİZ GÜL MİLLİ TAKIMA GELECEK Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu​ (TFF) Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı'nın Deniz Gül hakkında yönetilen soruya cevabı şöyle oldu:

"Kendisiyle görüşüyoruz. Değerli, gelecek vadeden bir oyuncu. Mevki olarak da tartışmaların odağında olan bir mevkide, 9 numarada oynuyor. Değerli bir oyuncu. Deniz, teknik ekibimizin de çok incelediği, beğendiği bir oyuncu. Milli formayı giymesini istiyoruz. Hali hazırda İsveç 21 Yaş Altı Takım'ında oynuyor. Kendi gönlü de var, bu işler inşallah son dakikada değişmez. Belli olmaz tabii ki bir takım çalışmalarımız var, evrak işleri var.

Sonrasında umuyoruz ki kendisi en yakın zamanda milli formamıza kavuşacak. Sadece Deniz değil, başka oyuncular da var. Her mevkide rekabeti arttırmak derdindeyiz. Hem buradaki ambiyansı korumak hem de en iyileri havuzu genişleterek takımımıza kazandırmak en büyük arzumuz. O konuda hocanın biraz da eli rahatlasın."

DENİZ GÜL MİLLİ TAKIM TERCİHİ

2004 doğumlu olan Türk asıllı İsveçli oyuncunun milli takım tercihi merakla bekleniyor.

Şu an için henüz net bir açıklama olmazken Türkiye'yi seçeceğine dair iddialar konuşuluyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, oyuncunun milli takıma katılmasını istediğini de vurgulamıştı.

Kazancı, futbolcu hakkında "Kendi gönlü de var, bu işler inşallah son dakikada değişmez" ifadelerini kullanmıştı.