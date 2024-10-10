Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç takvimi belli oldu

10 Ekim 2024 09:16 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 09:25

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi'nde mücadele edecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde heyecan sürerken takımımız Karadağ ile 11 Ekim'de karşılaşacak. Milli Takım maç programı da gündeme geldi.

Milli maç heyecanı sürüyor. Tüm Türkiye'nin nefeslerini tutarak beklediği Uluslar Ligi​ müsabakalarına kısa süre kaldı.

Ülkemizin çeşitli yerlerinde izlenecek olan müsabakaların maç takvimi de netleşti.

MİLLİ TAKIM​ ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2024

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi'nde ilk karşılaşmasını yarın oynayacak. Karşılaşmaların günü ve tarihleri şöyle:

11 Ekim 2024 21.45

Türkiye - Karadağ​

14 Ekim 2024 21.45

İzlanda - Türkiye

16 Kasım 2024 20.00

Türkiye - Galler

19 Kasım 2024 22.45

Karadağ - Türkiye

A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ KADROSU

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre kadro şöyle:

Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Muhammed Şengezer, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın, Zeki Çelik, Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy.

Türkiye Futbol Federasyonu​ tarafından yapılan duyuru şöyle oldu:

"UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için dün İstanbul'da kampa giren A Milli Takımı'mızda yapılan sağlık kontrollerinin ardından İsmail Yüksek ve Mert Günok'un sakatlıklarının müsabakalar sürecinde tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildi. Aday kadrodan çıkarılan iki futbolcu, tedavilerine kulüplerinde devam edecek. Bu gelişme üzerine ikas Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi."

MİLLİ TAKIM MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?

Açıklanan takvime göre futbol takımımız 11 Ekim'de Karadağ ile karşılaşacak. Müsabaka Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşirken 21.45'te başlayacak.

Bir sonraki mücadele İzlanda ile olurken Reykjavik Laugardalsvöllur Stadyumu'nda gerçekleşecek.