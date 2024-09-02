Milli tenisçi Ayla Aksu, kariyerindeki 13. tekler şampiyonluğunu kazandı

02 Eylül 2024 09:18 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 09:19

İsviçre'nin Collonge-Bellerive kasabasında gerçekleşen turnuvada yer alan Ayla Aksu gündemde yerini alırken aslen nereli olduğu da merak konusu oldu.

TCCB Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde mücadele eden sporcu 2-1'lik skorla rakibini mağlup etti.

MİLLİ TENİSÇİ AYLA AKSU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

15 Temmuz 1996 tarihinde doğan isim Türk tenis oyuncusudur.

18 Eylül 2017 tarihinde WTA tekler sıralaması 214'üncü ve 11 Haziran 2018'de elde ettiği kariyerinin en yüksek çiftler sıralaması 199'uncusu oldu.

ITF Circuit'te 13 tekler şampiyonluğu ve 14 çiftler şampiyonluğu bulunan isim WTA Tur ana tablosundaki mücadelesine 2015 İstanbul Kupası'nda çiftlerde Melis Sezer'le partner olarak yer aldı.

AYLA AKSU ŞAMPİYON OLDU MU 2024?

TCCB Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finaline çıkan isim Burundili Sada Nahimana'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

Dünya 324 numarası olan Aksu, toplam 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde klasmanın 404. basamağındaki Nahimana ile mücadele ederken 3-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-1 galip oldu.

Bu sezon 2. olurken kariyerindeki 13. tekler şampiyonluğunu kazandı.