Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık elemelerinde rakibini 2-1 yenerek final turuna yükseldi
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
22 May 2024 16:53 - Güncelleme : 22 May 2024 17:05
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık (Roland Garros)'ta Belaruslu rakibi Aliaksandra Sasnovich'i 2-1 yendi ve final turuna yükselmeyi başardı. Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sönmez final turunda dünya 126 numarası Hırvat Jana Fett ile karşılaşacak. İşte detaylar...
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık (Roland Garros) elemelerinde önemli bir başarıya imza attı.
Paris'te düzenlenen turnuvanın elemelerinde Belaruslu rakibi Aliaksandra Sasnovich ile karşılaşan Sönmez, zorlu mücadeleyi 2-1 kazanarak final turuna yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, dünya sıralamasında 157. sırada yer alan Zeynep Sönmez, elemelerin ikinci turunda klasmanının 104. sırasındaki Sasnovich'e karşı oynadı.
Sönmez, ilk seti 6-7 kaybetmesine rağmen, sonraki setleri 6-3 ve 6-4 alarak maçı 2-1 kazandı.
Kariyerinde ilk kez Roland Garros elemelerine katılan 22 yaşındaki Sönmez, final turunda dünya sıralamasında 126. sırada bulunan Hırvat tenisçi Jana Fett ile karşılaşacak.
Kaynak: TGRT Haber