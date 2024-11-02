Milli Tenisçi Zeynep Sönmez WTA yarı finaline yükseldi

02 Kasım 2024 11:22 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 11:23

WTA Merida Open çeyrek finalinde Renata Zarazua'yı 2-1 yenen milli tenisçimiz Zeynep Sönmez yarı finale yükseldi. Başarılı sporcumuz Zeynep Sönmez, Google’da aranan isimler arasına girdi.

WTA turunda kendinden söz ettiren milli tenisçimiz Zeynep Sönmez kariyerinde ilk kez WTA Turu yarı finaline Meksika​'da yükseldi.

WTA 62 numarası ve 1 numaralı seribaşı rakibi Renata Zarazua'yı 3-6, 6-3, 6-4 skorları ile mağlup eden Zeynep Sönmez, Wta Merida Open turnuvasında yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

ZEYNEP SÖNMEZ KİMDİR?

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002 yılında dünyaya geldi.

Profesyonel tenis oyuncusudur.

Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından 18 Eylül 2023'teki tek kadınlar sıralamasına göre 146. sıra ile kariyerinin en yüksek sıralamasına erişme başarısı gösterdi.

Zeynep Sönmez, ITF Kadınlar Turunda da dört tekler şampiyonluğu kazandı.

Sönmez, Billie Jean King Kupası'nda Türkiye adına katıldı ve burada skor sayısı 3-1 oldu.

Milli tenisçimiz WTA'ya ilk çıkışında Rosmalen Çim Kort Şampiyonası'nda elemelerde Türkiye'yi temsil etti.

2024 Avustralya Açık - Tek kadınlar turnuvası önelemeleri ilk turunda Çinli Xiaodi You’yu 2-0, ikinci turunda Sırp Olga Danilović'i 2-1 yenen Sönmez, final turuna yükselme başarısı gösterdi.

Zeynep Sönmez, final turunda karşılaştığı İsviçreli rakibi Lulu Sun'a 2-1 yenilerek turnuvadan elenmişti.