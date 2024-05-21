Milli yas bu gece 22 Mayıs itibarıyla bitiyor
Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber
21 May 2024 08:37 - Güncelleme : 21 May 2024 08:44
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası sonrası vefat etmesi üzerine pek çok ülkede milli yas ilan edildi. Bu ülkelerden biri olan Türkiye'de milli yas süresi 1 gün olarak belirlendi.
Ülkemizde ilan edilen milli yas bu gece 22 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin vefatının ardından verilen karar kapsamında İstanbul’da bayraklar yarıya indirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu dile getirmişti.
MİLLİ YAS NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli yas gününde özel sektör ve kamuda işleyiş devam eder, okullar açık olur.
1 gün ilan edilen milli yas, bu gece 22 Mayıs itibarıyla sona erecek.
Kaynak: TGRT Haber