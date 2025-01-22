Milli yas nedir, neden ilan edildi? Milli yasta resmi kurumların açık mı kapalı mı olduğu araştırma konusu oldu

22 Ocak 2025 00:35 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 00:44

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından milli yasta resmi kurumların çalışıp çalışmayacağı Google aramalarında üst sıralara tırmandı.

Kartalkaya otel yangını neden ve nasıl çıktı? Bolu Kartalkaya’da yanan otel ile ilgili son gelişmeler

Kartalkaya otel yangını neden ve nasıl çıktı? Bolu Kartalkaya’da yanan otel ile ilgili son gelişmeler

Kartalkaya'da yangın faciasında ölenlerin kimlikleri belli oluyor! Diş hekimi aile ve iki kızları hayatını kaybetti

Kartalkaya'da yangın faciasında ölenlerin kimlikleri belli oluyor! Diş hekimi aile ve iki kızları hayatını kaybetti

Kartalkaya'da yaşanan ve 76 kişinin hayatını kaybettiği büyük yangın felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

MİLLİ YASTA RESMİ KURUMLAR ÇALIŞIR MI?

Milli yas, resmi bir tatil olarak geçmediğinden, tüm devlet daireleri, belediyeler, hastaneler, polis ve itfaiye gibi acil servisler, normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam eder.

Milli yas ilan edildiğinde, Türkiye'nin resmi kurum ve kuruluşlarının işleyişi normal şekilde sürdürülür.

MİLLİ YAS NEDİR?

Milli yas, bir ülkenin halkının büyük bir kısmına hitap eden yas tutma ve anma eylemlerini ifade eder.

Bu günler, genellikle ülke içinde veya dışında önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, felaketler, doğal afetler veya büyük kayıplar sonrasında gündeme gelir.

Milli yas ilan edildiğinde, bayraklar yarıya indirilir, bazı eğlence ve kutlamalar iptal edilebilir.