Milli yelkenci Lara Nalbantoğlu 2024 Paris Olimpiyatları’nda mücadele edecek

02 Ağustos 2024 13:51 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 13:51

Milli yelkenci Deniz Çınar 2024 Paris Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil ediyor

Milli yelkenci Deniz Çınar 2024 Paris Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil ediyor

Fransa’nın ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları’nda milli yelkenci Lara Nalbantoğlu, bugün takım arkadaşı Deniz Çınar ile birlikte 470 Karışık Takım branşında mücadele edecek.

LARA NALBANTOĞLU KİMDİR?

2 Ekim 2001 tarihinde dünyaya gelen Lara Nalbantoğlu, Fenerbahçe Yelken üyesidir.

470 sınıfında yarışan milli yelkenci Nalbantoğlu 2024 Paris Olimpiyatları’nda takım arkadaşı Deniz Çınar ile birlikte ülkemizi temsil ediyor.