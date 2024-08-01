Milli yüzücü Ecem Dönmez, Olimpiyat yarışı öncesi Fenerbahçeli arkadaşlarıyla buluştu

01 Ağustos 2024 14:53 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 15:10

Fenerbahçeli millî yüzücüler Gizem Güvenç, Ecem Dönmez ve Zehra Duru Bilgin ile millî sporcu Ela Naz Özdemir, 8:05.18 dereceyle serilerini sekizinci tamamladılar. Sporcularımız bu sonuçla olimpiyat 16’ıncısı oldular.

ECEM DÖNMEZ KİMDİR?

1998 tarihinde dünyaya gelen Ecem Dönmez, Yeditepe Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler okudu.

Yüzme sporunda yer aldığı tüm yarışmalarda madalya ve rekor ile ülkesine dönen Ecem Dönmez'in 300'e yakın madalyası bulunuyor.

8 yaşında başladığı yüzme tutkusu, onu buralara kadar getirdi.

Başarılarıyla şimdiden adından bahsettiren Ecem Dönmez, henüz 13 yaşında rekor kırdı.

ECEM DÖNMEZ YARIŞI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yer alan isimlerden biri olan Ecem Dönmez, kadınlar 4x200 metre serbest stil bayrak yarışında mücadele ediyor.

Ecem Dönmez'in bugünkü yarışının ardından sonuçları belli olacak.

ECEM DÖNMEZ HANGİ TAKIMDAN?

Ecem Dönmez, Fenerbahçe kulübünde yer alıyor.

ECEM DÖNMEZ KAÇ YAŞINDA?

29 Ekim 1998 yılında dünyaya gelen sporcu, 25 yaşında.