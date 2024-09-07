Milli yüzücü Umut Ünlü, Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

07 Eylül 2024 15:20 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 15:32

Tüm dünyada yakından takip edilen Paralimpik Oyunları'nda mücadeleler ediyor. Milli yüzücü Umut Ünlü altın madalya kazandı ve başarıları ile gündemde yer aldı. Kimdir, kaç yaşında ve nereli merak ediliyordu.

Yüzme branşında erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcumuz Umut Ünlü ülkemizi temsil ediyor. Bugünün programında mücadele eden sporcunun başarıları ve madalyaları da konuşuldu. Ünlü, S3 200m serbest elemelerinde 3:20.29'luk derecesiyle birinci olarak finale çıktı. Yarış bu akşam 20.56'da gerçekleşecek. PARALİMPİK OYUNLARI UMUT ÜNLÜ KİMDİR, NERELİ? 2001 senesinde Van Gevaş'ta dünyaya geldi. 2 kolu ve 2 bacağı yarım olarak doğarken ses telleri yapışık olan milli sporcumuz ailevi sorunlarından dolayı küçük yaşlarda İstanbul'a geldi. Lise eğitimini Esenyurt'ta tamamlayan Ünlü, Kültür Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olurken Rumeli Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünde eğitim alıyor. İlgili Haberler Hakan Akkaya'dan Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya! Milli yüzücü Umut Ünlü 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı!