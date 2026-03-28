Milliler, rakibine büyük fark attı… Türkiye Kosova maçı öncesinde kadro karşılaştırması! Kosova takımında hangi oyuncular var, kadro değeri ne kadar?

Dünya Kupası play-off turunda A Milli Takım’ın rakibi, Slovakya’yı 4-3’le geçen Kosova milli takımı oldu. Milliler, Romanya karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle adını finale yazdırdı. A Milli Takım’ın rakibi Kosova’da Alman çalıştırıcı Franco Foda görev yapıyor. Kosova milli takımıyla, milliler arasındaki kadro değeri farkı dikkat çekti. Kosova milli takımında Hadergjonaj, Rashica, Vedat Muriqi gibi tanıdık isimler forma giyiyor. Dünya Kupası yolunda millilerin rakibinde kadro değeri en yüksek oyuncu Hoffenheim forması giyen Fisnik Asllani oldu. Peki Kosova milli takımı kadro değeri ne kadar, hangi oyuncular var? İşte, Türkiye Kosova kadro karşılaştırması…

Slovakya karşısında aldığı galibiyetle Dünya Kupası Avrupa Play-off Finali’ne yükselmeye hak kazanan Kosova geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Hücum hattında Asllani, Muriqi, Rexhbecaj gibi isimler forma giyerken savunma hattında ise 5’li savunmada Dellova, Hajrizi, Hajdari görev yapıyor. Kosova’nın kadrosunda tecrübesi bulunan oyuncular dikkat çekiyor. Beşiktaşlı Milot Rashica’nın yanı sıra Vedat Muriqi de daha önce Türkiye’de forma giyen oyuncular arasında yer alıyor. Kosova’nın kadrosunda Süper Lig’e tecrübesiyle damga vuran Loret Sadiku, Zymer Bytyqi, Blerim Mula bulunuyor. A Milli Takım’da kadro değeri olarak zirvede Real Madrid’in genç yıldızı bulunuyor. İşte, Kosova’da forma giyen oyuncular…

HABERİN ÖZETİ

Türkiye'nin, Dünya Kupası Avrupa Play-off Finali'ne yükselen Kosova ile yapacağı maç öncesinde iki takımın kadro değerleri ve oyuncu profilleri karşılaştırıldı.
A Milli Takım'ın kadro değeri 440 milyon Euro iken, Kosova'nın kadro değeri 114 milyon Euro olarak belirtildi.
Türkiye'de Arda Güler 90 milyon Euro ile en değerli oyuncu olurken, Kosova'da en yüksek piyasa değerine sahip oyuncu 30 milyon Euro ile Fisnik Asllani oldu.
Kosova kadrosunda Süper Lig tecrübesi bulunan oyuncular (Milot Rashica, Vedat Muriqi, Loret Sadiku, Zymer Bytyqi, Blerim Mula) dikkat çekiyor.
Kosova, Slovakya maçında 5'li savunma (Hallapeni, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Vojvoda) ve 5-3-2 dizilişiyle mücadele etti.
Türkiye ile Kosova arasındaki Dünya Kupası Play-Off final maçı 31 Mart Salı günü saat 21.45'te Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak.
MİLLİLER KADRO DEĞERİNDE RAKİBİNİN 4 KATI

A Milli Takım’ın Dünya Kupası Play-Off turunda mücadele edecek kadrosunun değeri 440 milyon Euro olarak öne çıkıyor. Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılarda 90 milyon Euro’luk değeriyle Arda Güler zirvede yer alırken Kenan Yıldız - Arda Güler ikilisi Kosova milli takımının toplam kadro değerinden daha yüksek piyasa değerine sahip. Kosova milli takımı kadro değeri 114 milyon Euro olarak dikkat çekti.

Kenan Yıldız 75 milyon Euro, Ferdi Kadıoğlu 30 milyon Euro, Barış Alper Yılmaz 26 milyon Euro, Orkun Kökçü 25 milyon Euro ile milli takımın en değerli oyuncularından oldu.

Kosova’da piyasa değeri en yüksek oyuncu 30 milyon Euro değerine sahip Hoffenheim’in santraforu Fisnik Asllani olurken başka bir Hoffenheim oyuncusu stoper Albian Hajdari 20 milyon Euro piyasa değerine sahip.

Kosova’da Vojvoda, Muslija, Hajrizi, Asllani, Hodza gibi oyuncular, Slovakya mücadelesindeki performansıyla dikkat çekti.

SÜPER LİG TECRÜBESİ BULUNAN OYUNCULAR

Kosova milli takımı kadrosunda Süper Lig’de uzun yıllar forma giymiş oyuncular bulunuyor. Alanyasporlu Hadergjonaj, Beşiktaşlı Milot Rashica’nın yanı sıra daha önce Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, Kosova takımında kaptanlık görevini yapıyor.

Kosovalı oyuncular arasında Süper Lig’de 100 maç sınırını aşan Loret Sadiku, Hadergjonaj, Blerim Mula, Vedat Muriqi, Milot Rashica ve Zymer Bytyqi gibi oyuncular bulunuyor.

KOSOVA ETKİLİ SAVUNMA HATTIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Alman çalıştırıcı yönetimindeki Kosova, savunma performansıyla öne çıkıyor. Slovakya mücadelesinde 5’li savunmada Hallapeni, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Vojvoda gibi oyuncular forma giydi. 5-3-2 dizilişiyle saha da olan Kosova’da orta sahada Muslija, Hodza, Rexhbcaj ve hücum hattında Asllani Muriqi ikilisi forma giydi.

A MİLLİ TAKIM PRİŞTİNE’DE FİNAL MAÇINA ÇIKACAK

Kosova - Türkiye mücadelesi, Kosova’nın başkenti Priştine’de yer alan Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak. 11 bin kişilik stadyum kapasitesi dikkat çekerken şehir merkezine yakın bir konumda bulunuyor. Kosova - Türkiye maçı 31 Mart Salı günü saat 21.45’te başlayacak.

