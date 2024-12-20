Mimar Turgut Toydemir kimdir? Polis memuru trafik kavgasında vurdu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

20 Aralık 2024 00:13 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 00:19

İstanbul’da bir polis, görev saati dışında tartıştığı mimar Turgut Toydemir’in aracına ateş açtı. Açılan ateş sonucu kendisine kurşun isabet eden mimar Turgut Toydemir ağır yaralandı.

Turgut Toydemir İstanbul’da saat 19:00’da trafikte aracıyla seyir halindeyken görev saati dışında olan bir polis memuruyla yol verme tartışmasına girdi. POLİS MEMURU​ TRAFİK KAVGASINDA VURDU Trafikte yaşanan yol verme tartışmasında polis memuru S.Ç. Toydemir'in aracını durdurmak istedi. S.Ç., ünlü mimarın durmaması üzerine tabancası ile araca doğru rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri aracı kullanan Turgut Toydemir'e isabet etti ve ağır yaralanmasına neden oldu. Polis memuru gözaltına alınırken ünlü mimar da hastaneye kaldırıldı. TURGUT TOYDEMİR KİMDİR? Ünlü mimar 1938 yılında İstanbul’da doğdu. Turgut Toydemir, 1961 yılında İstanbul​ Teknik Üniversitesindeki T.O. Mimarlık Fakültesinde mimar olarak mezun oldu. Toydemir, Türkiye’nin yaşayan en eski aktif çalışan mimarlarından biridir. Sıkça Sorulan Sorular Turgut Toydemir kaç yaşında? Ünlü mimar 86 yaşında. İlgili Haberler Ensesine yorgun mermi isabet etti, 2 santimle kurtuldu Türk sinemasının duayen ismi Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti