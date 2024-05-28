Minecraft 15. yıl indirimi 29 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor

28 May 2024 20:19 - Güncelleme : 28 May 2024 20:22

Rekora doymayan GTA 6'dan bir başarı daha

Rekora doymayan GTA 6'dan bir başarı daha

Minecraft'ın 15. yıl dönümü kutlamaları kapsamında başlatılan indirim kampanyası, 29 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

Bu süreçte oyuncular, Bedrock sürümünün Giyinme Odası'na giderek her gün ücretsiz persona öğeleri kazanma fırsatına sahip olacaklar.

Minecraft topluluğu, 15 gün süren bu etkinlikle birliktebyeni içeriklere erişim şansı yakalıyor.

Kutlamalar çerçevesinde sunulan bu özel indirim ve hediyeler, oyuncuların Minecraft dünyasında daha fazla eğlenmelerini sağlamak amacıyla hazırlandı.

Bu kampanya, hem eski hem de yeni oyuncular için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Minecraft'ın 15. yıl kampanyası için son tarih 29 Mayıs!