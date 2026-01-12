Miraç Kandili ne zaman yarın mı hangi güne denk geliyor?

Miraç, Resulullah efendimizin göklere yükseltildiği, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir.

Recebin 27. gecesidir.

İsra suresinin ilk âyet-i kerimesinde, Miraç bildirilmektedir.

Peki, 2026 Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Miraç Kandili ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? Yarın ne kandili kandil mi?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN YARIN MI?

Diyanet dini günler takvimine göre Miraç Kandili 15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek.

13 Ocak 2026 tarihi ise kandil değil.

Mirac gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirmek gerekir.