Miraç Gecesi'nde milyonlarca Müslüman dualar ederek Yüce Allah'tan bağışlanma dileyip manevi huzur arayışında olacak. Rahmet ve mağfiret iklimi olan ve merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı üç aylar içerisindeki en seçkin günlerden birisi olan Miraç Kandili bu sene Ocak ayında idrak edilecek. Bu hayırlı gecenin yaklaşmasıyla birlikte Miraç Kandili ne zaman yarın mı hangi güne denk geliyor soruları merak edilen başlıklar arasında yer aldı.

Miraç Kandili ne zaman yarın mı hangi güne denk geliyor?
, Resulullah efendimizin göklere yükseltildiği, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir.

Recebin 27. gecesidir.

Miraç Kandili ne zaman yarın mı hangi güne denk geliyor?

İsra suresinin ilk âyet-i kerimesinde, Miraç bildirilmektedir.

Peki, 2026 takvimine göre ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? Yarın ne kandili kandil mi?

Miraç Kandili ne zaman yarın mı hangi güne denk geliyor?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN YARIN MI?

Diyanet dini günler takvimine göre Miraç Kandili 15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek.

13 Ocak 2026 tarihi ise kandil değil.

Mirac gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirmek gerekir.

