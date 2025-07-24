Miskinler Tekkesi nedir kimler kalırdı? Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik soru

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı dönemine ait 200 bin TL değerinde sorulan soru izleyenlerin ilgisini çekti.

Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada Miskinler Tekkesi denilen yapıların amaçları soruldu.

Yarışmada, “Osmanlı Devleti döneminde Miskinler Tekkesi olarak bilinen müstakil binalarda hangisinden muzdarip olanlar barınırdı?” sorusu yöneltildi.

Sorunun cevap şıkları ise şöyleydi:

A) Kumar bağımlılığı

B) Cüzzam

C) Kara veba

D) Depresyon

Miskinler Tekkesi, Osmanlı Devleti döneminde cüzzamlı kişilerin tecrit edilerek barındırıldığı alanlardı.

Hastalığın bulaşıcılığı nedeniyle Miskinler Tekkesi, şehir merkezlerinden uzakta inşa edilirdi.

Bu bilgiler ışığında sorunun doğru cevabı ise B şıkkı oluyor.