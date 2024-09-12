Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'in babasının eski New York Büyükelçisi olduğu iddia ediliyor

12 Eylül 2024 09:17 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 09:33

2024 yılında düzenlenen ve Türkiye'nin en güzel kızının seçildiği Miss Turkey yarışmasında dün akşam kazanan isim belli oldu. İdil Bilgen kazanan oldu ve sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Gündeme gelmesiyle beraber özel hayatına dair bilgiler de araştırıldı.

1990 Miss Turkey kim kazandı, birinci kim oldu? 1990 güzellik yarışmasında kimler vardı? 1990 yarışmacı listesi!

1990 Miss Turkey kim kazandı, birinci kim oldu? 1990 güzellik yarışmasında kimler vardı? 1990 yarışmacı listesi!

11 Eylül günü düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci olan isim netleşti. İkinciliği Cemre Üker alırken yarışmada Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi isimler jürilik yaptı.

2024 yılı tescilli güzeli seçilen İdil Bilgen güzelliği ile dikkatleri çekerken kaç yaşında ve nereli olduğu da gündeme geldi.

MİSS TURKEY BİRİNCİSİ İDİL BİLGEN'İN BABASI KİMDİR, KİMİN KIZI?

Dün akşam gerçekleşen güzellik yarışmasında tescilli olarak Türkiye'nin en güzel kızı İdil Bilgen seçildi.

Güzelliği sosyal medyada konuşulurken forumlarda da babasının eski New York Büyükelçisi olduğu iddia edildi. Bilgen, babasının kim olduğuna dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Yarışmayı takip edenler X platformunda ve forumlarda çeşitli yorumlarda bulundu.

İDİL BİLGEN KİMDİR, NERELİ?

24 yaşında olan Bilgen, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

Ülkemizi Miss World'de temsil edecek olan isim 2 numarayla katılım sağlarken 1.80 boyu ve güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekti.

Akademik başarısı ve güzelliği ile jürilerden de beğeni alan Bilgen, Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.