MİT personel alımı tarihi ve başvuru şartları belli oldu

28 Ocak 2025 23:46 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 23:48

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yeni personel alımları duyurusunun ardından başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar şartları ve süreci araştırmaya koyuldu.

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Milli İstihbarat Teşkilatı’nın hazırladığı kariyer videosu, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yayınlanan video bir gencin telefonuna "MİT personel alacak" bildirimi almasıyla başlıyor ve teşkilat bünyesinde görev aldığını hayal etmesiyle sürüyor.

MİT HANGİ ALANLARDA PERSONEL ALIMI YAPACAK?

Alım yapılacak öncelikli alanlar şöyle sıralanıyor:

İstihbarat Uzmanı Analist Dil Uzmanı Mühendis ve Teknik Personel İHA Sistemleri Pilotları Takip ve Koruma Memurları

Öte yandan alımların yalnızca bu pozisyonlarla sınırlı olmadığı da belirtiliyor.

MİT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Milli İstihbarat Teşkilatı personeli olmak isteyen adayların bazı temel şartları sağlaması gerekiyor.

Başvuru kriterleri şu şekilde sıralanıyor: